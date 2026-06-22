Fact Check: समय रैना के शो में डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री, मजाक-मजाक में होने लगी वीजा रद्द होने की बात

Donald Trump Parody In Indias Got Latent 2: स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक मिमिक्री एक्ट किया गया जो इस वक्त काफी चर्चाओं में बना हुआ है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की मौजदूगी में हुए इस एक्ट ने लोगों को खूब हंसाया। लेकिन क्या इस एक्ट की वजह से समय रैना की मुसीबत बढ़ गई है। क्या है सोशल मीडिया पर चल रहे दावे की सच्चाई, चलिए जानते हैं।