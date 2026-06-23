“शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गई थी”, टॉक शो ‘Double Date’ में छलका रकुल प्रीत का दर्द

रकुल प्रीत सिंह ने किया अपने फिटनेस एक्सीडेंट पर खुलासा
Rakul Preet Singh gym accident deadlift injury: फिटनेस गोल्स देखना और सोशल मीडिया पर कड़े वर्कआउट वीडियो शेयर करना हम सबको बेहद पसंद है, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक जिंदगी को पूरी तरह पटरी से उतार सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी चहेती बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ। हमेशा अपनी टोंड बॉडी और जबर्दस्त फिटनेस रूटीन से फैंस को खुश करने वाली रकुल ने हाल ही में एक टॉक शो 'डबल डेट' (Double Date) में अपने जीवन के सबसे बड़े और डरावने फिटनेस एक्सीडेंट का खुलासा किया है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।
जिम में पसीना बहाना रकुल की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन शो के दौरान रकुल ने बताया कि एक दिन जिम में 80 किलो का भारी-भरकम डेडलिफ्ट करते समय उनका पोश्चर थोड़ा सा बिगड़ गया। नतीजा यह हुआ कि वह एक गंभीर 'स्लिप्ड डिस्क' का शिकार हो गईं। यह चोट इतनी गंभीर थी कि इसने रकुल को पूरे 40 दिनों के लिए बिस्तर पर ला दिया।
रकुल ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा, "एक ऐसा इंसान जो एक जगह शांत नहीं बैठ सकता, उसे अचानक पता चले कि वह हिल भी नहीं सकता, यह बेहद खौफनाक था। इस इंजरी ने मुझे न सिर्फ शारीरिक रूप से तोड़ दिया, बल्कि मानसिक रूप से भी मैं पूरी तरह टूट चुकी थी।" एक क्रिएटर के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो इंसान हमेशा एक्टिव रहता हो, उसके लिए बेडरेस्ट का हर एक दिन किसी सजा जैसा होता है।
इस मुश्किल और दर्दभरे दौर से उबरने के लिए रकुल ने अपने पति और मशहूर फिल्ममेकर जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) को पूरा क्रेडिट दिया है। रकुल ने बेहद भावुक होते हुए बताया कि रिकवरी के उन 40 दिनों में जैकी उनके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ रकुल की शारीरिक देखभाल की, बल्कि उनके गिरते मानसिक मनोबल को भी संभाला।
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