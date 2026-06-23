“शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गई थी”, टॉक शो ‘Double Date’ में छलका रकुल प्रीत का दर्द

Rakul Preet Singh gym accident deadlift injury: फिटनेस गोल्स देखना और सोशल मीडिया पर कड़े वर्कआउट वीडियो शेयर करना हम सबको बेहद पसंद है, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक जिंदगी को पूरी तरह पटरी से उतार सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी चहेती बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ। हमेशा अपनी टोंड बॉडी और जबर्दस्त फिटनेस रूटीन से फैंस को खुश करने वाली रकुल ने हाल ही में एक टॉक शो 'डबल डेट' (Double Date) में अपने जीवन के सबसे बड़े और डरावने फिटनेस एक्सीडेंट का खुलासा किया है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।