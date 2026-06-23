‘खतरा अभी भी नहीं टला है’, बेटे को एक्सीडेंट में खो चुकीं चटोरी रजनी ने जोड़े हाथ, बोलीं- आप सभी ने मुझे हिम्मत दी

Chatori Rajani Assault Case: फूड इन्फ्लुएंसर चटोरी रजनी पिछले काफी दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। रजनी के साथ हुई मारपीट की घटना ने एक बार फिर उनके फैंस को चिंतित कर दिया। अभी पिछले ही साल उन्होंने अपने बेटे को एक्सीडेंट में खो दिया था जिसके गम और सदमे से अभी वो बाहर आई भी नहीं थीं कि इस घटना ने उन्हें अंदर तक एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। इस मामले में अब उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए अपडेट दिया है। चटोरी रजनी ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।