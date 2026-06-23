आलिया भट्ट को समय रैना ने दिया अपना ऑटोग्राफ, गिफ्ट हैम्पर देख अपनी हंसी नहीं रोक पाई एक्ट्रेस

Samay Raina gift to Alia Bhatt India's Got Latent: मशहूर कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) का सबसे चर्चित और विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है। सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में बॉलीवुडकी टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी वाघ (Sharvari) बतौर जज नजर आईं, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन असली महफिल तो शो के पीछे यानी बिहाइंड द सीन्स (BTS) में सजी। समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह शो की शूटिंग से ठीक पहले आलिया और शरवरी को एक ऐसा 'अनोखा' तोहफा देते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों अभिनेत्रियां अपनी हंसी नहीं रोक पाईं।