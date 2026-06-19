‘मैंने बेटे की मौत का फायदा उठाया?’, चटोरी रजनी को पीटने वाली औरत ने लगाया आरोप, फूट-फूटकर रोईं इनफ्लुएंसर

बता दें इस पूरे मामले को लेकर रजनी जैन के पति ने भी एक वीडियो में बात की है। रजनी के पति ने वीडियो में कहा, 'परसों रजनी को फिजिकली असॉल्ट किया गया था सुसाइटी में। मैं पूरा दिन FIR कराने के लिए पुलिस के चक्कर लगाता रहा। रात को घर आए। कल मैं डॉक्टर के चक्कर काटता रहा। सुबह गए गाइनी के पास ब्लड टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, शाम को दूसरे डॉक्टर के पास मनिपाल हॉस्पिल्ड में, क्योंकि रजनी के बाल खींचे गए थे।