अस्पताल में दर्द से तड़प रहीं चटोरी रजनी, वीडियो देख पसीजा लोगों का दिल, पति ने लगाई मदद की गुहार

बता दें इससे पहले रजनी जैन ने भी वीडियो जारी करते हुए अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा कि पूरी रात वो और उनके पति सो नहीं पाए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उन्हें ये भी डर लगातार सता रहा है कि कहीं उनके पति को कुछ हो ना जाए अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो। रजनी ने इस वीडियो में अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्हें पुलिस स्टेशन में भी अपने बेटे की मौत से जुड़ी कड़वी बातें सुननी पड़ीं।