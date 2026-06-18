‘बेटे के साथ हम भी मर जाते’, मारपीट के बाद फूट-फूटकर रोईं चटोरी रजनी, एक साल पहले बेटे की एक्सीडेंट में हुई मौत

रजनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, जब हम थाने में थे तो वो हमसे कह रहे हैं कि पिछले ढाई साल से आप कहां थे। हम पिछले ढाई साल से लगातार पेपर वर्क कर रहे हैं। आरसीएस को लगातार लिख रहे हैं। मेरे बेटे को गए हुए पूरे 14 महीने हो गए हैं। हम इस दर्द को छोड़कर जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो महिला पुलिस के सामने कह रही है कि बेटे के जाने का फायदा उठा रही है। इसमें क्या फायदा उठाया है हमने। हर जगह मेरे बेटे को क्यों खीचंकर लाते हैं लोग। मतलब जो अकेले माता-पिता हैं वो जिए ना।