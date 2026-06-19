कौन हैं चटोरी रजनी? एक्सीडेंट में जवान बेटे की मौत पर भावुक हुए थे अमिताभ बच्चन, अब मारपीट का मामला आया सामने

Who is Chatori Rajani: फूड कंटेंट की दुनिया में 'आज मेरे पति के टिफिन में क्या है' डायलॉग से पहचान बनाने वाली इनफ्लुएंसर चटोरी रजनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई रेसिपी नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी में आया एक और मुश्किल दौर है। बेटे को सड़क हादसे में खोने के दर्द से जूझ रहीं रजनी जैन अब कथित मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर सामने आने के बाद उनके चाहने वाले लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आखिर कौन हैं चटोरी रजनी, जिनकी बातों ने अमिताभ बच्चन को भी भावुक कर दिया था, चलिए जानते हैं।