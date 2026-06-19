बेटे को एक्सीडेंट में गवा चुकीं चटोरी रजनी के इलाज में डॉक्टर ने की देरी, पति ने वीडियो शेयर करते हुए बायां किया दर्द

Chatori Rajani Assault Case: फूड इनफ्लुएंसर चटोरी रजनी इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। रजनी जैन काफी मुश्किल वक्त का सामना कर रही हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने सभी को जानकारी दी थी कि उनके साथ एक महिला ने जोरदार प्रहार करके मारपीट की है। इस घटना के बाद रजनी काफी भावुक और इमोशनल नजर आई थीं। अब रजनी के पति की ओर से साझा किए गए एक वीडियो से पता चला है कि उन्हें अस्पताल में डॉक्टर के आने का भी लंबा इंतजार करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।