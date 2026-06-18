बेटे को खो चुकीं चटोरी रजनी की अस्पताल से आई तस्वीर, बेसुध पड़ीं इन्फ्लुएंसर के लिए फैंस ने की प्रार्थना

बता दें कुछ समय पहले चटोरी रजनी के पति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या अस्पतालों में डॉक्टरों के आने का कोई तय समय नहीं है। क्या वो कभी भी आ जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि उन्होंने रजनी के मामले के बारे में तो नहीं बताया लेकिन ये जरूर कहा कि कल वो किसी काम के सिलसिले में अस्पताल गए थे।