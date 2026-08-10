कफन साथ लेकर चलता हूं- कॉन्सर्ट में सिंगर लकी अली ने खोला राज, फैंस हुए इमोशनल

लकी अली की ये बात सुनकर माहौल भावुक हो गया। इसी दौरान एक फैन ने भी उनके लिए दर्शकों के लंबे समय से चले आ रहे प्यार को जाहिर किया और कहा कि 30 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने लकी को जाने नहीं दिया। तो वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा,'देश को आप जैसे कलाकारों की जरूरत है, लोगों को ठीक महसूस कराने के लिए और लोगों को ये समझने में मदद करने के लिए कि अपने आसपास के लोगो से प्यार करना चाहिए।' तो तीसरे ने लिखा- 'My fav of all time', और अन्य ने लिखा मैं खुशकिस्मत हूं कि जब भी वो मेरे शहर में होते हैं, मैं उनके सभी कॉन्सर्ट में जाता हूं। मेरा पूरा बचपन इन्हें देखते हुए गुजरा है, थैंक्स लकी सर! आप हमेशा बेस्ट होते हैं।