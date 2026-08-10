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सड़क हादसे के वक्त पोर्श कार खुद चला रहे थे ए आर रहमान के बेटे अमीन, भीषण टक्कर के बाद अब लौटे घर

AR Rahman Son Ameen Car Accident: एआर रहमान के बेटे के सड़क हादसे के बाद अब जानकारी सामने आ रही है कि वो खुद ही अपनी पोर्श कार चला रहे थे।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 10, 2026

AR Rahman Son Ameen Car Accident

ए आर रहमान ( फोटो सोर्स-Twitter/@ChennaiTimesTOI)

AR Rahman Son Ameen Car Accident: मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बेटे और सिंगर एआर अमीन को लेकर सोमवार सुबह एक चिंताजनक खबर सामने आई। चेन्नई में उनकी कार एक कैब से टकरा गई। हादसा काफी जोरदार था, लेकिन राहत की बात यह रही कि एआर अमीन और उनके दोस्त को गंभीर चोटें नहीं आईं। इलाज के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

सुबह करीब 3:30 बजे हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, एआर अमीन अपने एक दोस्त के साथ Porsche कार में सफर कर रहे थे। दोनों गिंडी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चेन्नई के ओलंपिया टेक पार्क के पास जवाहरलाल नेहरू रोड पर उनकी कार एक कैब से टकरा गई।

बताया जा रहा है कि कैब साइड रोड से मुख्य सड़क पर आ रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच टक्कर हो गई। हादसा सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे हुआ, जब सड़क पर सामान्य समय की तुलना में ट्रैफिक कम था।

टक्कर के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार

हादसे में एआर अमीन की Porsche को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि कार में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की वजह से बड़ा हादसा टल गया। एआर अमीन और उनके साथ मौजूद दोस्त को कुछ मामूली चोटें आईं।

हादसे के बाद दोनों को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और जरूरी इलाज किया। राहत की बात यह रही कि उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं। मेडिकल जांच के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वे घर लौट गए।

कैब में सवार यात्री भी हुआ घायल

इस दुर्घटना में कैब में मौजूद एक यात्री को भी चोट लगी। उसे इलाज के लिए कलैग्नार सेंटेनरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस के मुताबिक, हादसे में शामिल किसी भी व्यक्ति को जानलेवा चोट नहीं आई है। हालांकि दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है।

पुलिस कर रही हादसे की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अडयार ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग हादसे की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैब किस तरह मुख्य सड़क पर आई और क्या दुर्घटना के समय किसी वाहन की रफ्तार अधिक थी।

पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है। दोनों वाहनों के ड्राइवर और उसमें मौजूद लोगों के बयान भी जांच का हिस्सा होंगे। फिलहाल हादसे की सही वजह सामने नहीं आई है।

कौन हैं एआर अमीन?

एआर अमीन देश के दिग्गज संगीतकार एआर रहमान के बेटे हैं और उन्होंने अपनी अलग संगीत पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वह बतौर सिंगर कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें अपने पिता एआर रहमान के साथ कई कॉन्सर्ट और म्यूजिकल इवेंट्स में भी परफॉर्म करते देखा गया है।

एक बड़े संगीत परिवार से आने के बावजूद अमीन लगातार अपने करियर को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उनके एक्सीडेंट की खबर सामने आने के बाद फैंस की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि उनके सुरक्षित होने की जानकारी ने उनके चाहने वालों को राहत दी है।

एआर रहमान के साथ भी कर चुके हैं परफॉर्म

एआर अमीन ने अपने पिता के साथ देश-विदेश में कई म्यूजिकल कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उनकी आवाज और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स को लेकर भी लगातार चर्चा होती रहती है। फिलहाल चेन्नई पुलिस इस सड़क दुर्घटना की जांच में जुटी है और हादसे की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी।

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Updated on:

10 Aug 2026 02:47 pm

Published on:

10 Aug 2026 02:47 pm

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