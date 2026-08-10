सड़क हादसे के वक्त पोर्श कार खुद चला रहे थे ए आर रहमान के बेटे अमीन, भीषण टक्कर के बाद अब लौटे घर

AR Rahman Son Ameen Car Accident: मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बेटे और सिंगर एआर अमीन को लेकर सोमवार सुबह एक चिंताजनक खबर सामने आई। चेन्नई में उनकी कार एक कैब से टकरा गई। हादसा काफी जोरदार था, लेकिन राहत की बात यह रही कि एआर अमीन और उनके दोस्त को गंभीर चोटें नहीं आईं। इलाज के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।