10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘गलती से मुंह में चली गई नाक की नथ’ शहनाज गिल के साथ बड़ा हुआ हादसा, वीडियो देख घबराए फैंस

Shehnaaz Gill Video: शहनाज गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख फैंस काफी चिंतित हो गए थे। क्योकिं वह शूटिंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गईं थीं। दौड़ते हुए उनकी नाक की नथ उनके मुंह में चली गई।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 10, 2026

Shehnaaz Gill swallows nose ring during on shooting set fans scared

शहनाज गिल के साथ हुआ हादसा (Photo Source- @shehnaazgill)

Shehnaaz Gill swallows nose ring: रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' से घर-घर में फेमस हुई अभिनेत्री और गायिका शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) एक शूटिंग के दौरान बड़े हादसे का शिकार हो गईं। शहनाज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उनके साथ सेट पर एक डरावनी घटना घटित होती दिख रही है। शूटिंग के दौरान अचानक शहनाज की नाक की नथ (Nose Ring) निकलकर सीधे उनके मुंह में चली गई और माना जा रहा है कि वह उसे गलती से निगल गईं। वीडिया सामने आया तो उनके फैंस हैरान रह गए। हर कोई एक्ट्रेस से सवाल-जवाब करने लगा।

शहनाज गिल के साथ हुआ हादसा

शहनाज गिल ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहनाज गिल सेट पर एक सीन के लिए तेजी से दौड़ रही थीं। इसी दौरान अचानक उनकी नाक में पहनी हुई नथ ढीली होकर सीधे उनके मुंह में चली गई। अचानक हुए इस हादसे से शहनाज असहज हो गईं और घबरा गईं। वहां मौजूद उनके सह-कलाकार सौरभ सचदेवा ने तुरंत स्थिति को संभाला और शहनाज की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने नथ बाहर निकालने की कोशिश में शहनाज की पीठ थपथपाई, ताकि सांस की नली में कोई रुकावट न आए। शहनाज ने कैप्शन में लिखा, "छोटी सी बिहाइंड द सीन स्टोरी। आपमें से कई ने मुझे नथनी वाला वीडियो शेयर करने के लिए कहा था।"

शहनाज गिल ने हादसे के बाद भी पूरा किया काम

शहनाज के साथ ये हादसा होने के कारण सेट का माहौल पूरा बदल गया। वहां मौजूद पूरी टीम के हाथ-पांव फूल गए। लेकिन इस पूरे वाकये और अचानक आई परेशानी के बावजूद शहनाज ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम के लिए पूरी निष्ठा दिखाते हुए शूटिंग जारी रखी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके फैंस शहनाज की सेहत को लेकर बेहद चिंतित हो रहे हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपना काम पूरा करने के लिए फैंस उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर यूजर्स शहनाज की सुरक्षा को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "हे भगवान, मैं आपकी लगन की तारीफ करता हूं, लेकिन प्लीज सुरक्षित रहें।" वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "सना, किसी रोल के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो।" शहनाज गिल अब सबसे पॉपुलर सेलेब्स में से एक बन चुकी हैं। उन्हें इंटरनेट पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। फिल्मी दुनिया में भी शहनाज लगातार एक्टिव हैं। हाल ही में शहनाज गिल की नई फिल्म 'इश्कनामा' रिलीज हुई, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

सर्जरी के समय क्यों मोहम्मद रफी का गाना गा रहे थे सोनू निगम? आपरेशन थिएटर के वीडियो की बताई सच्चाई

ये भी पढ़ें
Sonu Nigam on surgery health revealed why singing Mohammad Rafi Song in ot

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 10:35 am

Published on:

10 Aug 2026 10:28 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘गलती से मुंह में चली गई नाक की नथ’ शहनाज गिल के साथ बड़ा हुआ हादसा, वीडियो देख घबराए फैंस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ए आर रहमान के बेटे अमीन के एक्सीडेंट पर बेटी खतीजा रहमान ने तोड़ी चुप्पी, भाई की हालत पर दिया अपडेट

AR Rahman Daughter On Ameen Sister On His Accident
बॉलीवुड

ए आर रहमान के ‘छावा’ को प्रोपेगेंडा वाले बयान पर मनोज मुंतशिर ने बोला हमला, कहा- उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी

Manoj Muntashir on AR Rahman
बॉलीवुड

कौन हैं ए आर अमीन? पिता रहमान के साथ स्टेज पर कर चुके परफॉर्म, अब सड़क हादसे का हुए शिकार

Who is AR Ameen Who Met With Accident
बॉलीवुड

सड़क हादसे के वक्त पोर्श कार खुद चला रहे थे ए आर रहमान के बेटे अमीन, भीषण टक्कर के बाद अब लौटे घर

AR Rahman Son Ameen Car Accident
बॉलीवुड

‘जहां भी मर जाऊं, वहीं दफन कर देना’ सिंगर लकी अली रोते हुए बोले- अपने साथ कफन लेकर चलता हूं

Lucky ali post on death said Wherever I die bury me right there
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.