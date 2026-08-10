‘गलती से मुंह में चली गई नाक की नथ’ शहनाज गिल के साथ बड़ा हुआ हादसा, वीडियो देख घबराए फैंस

शहनाज गिल ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहनाज गिल सेट पर एक सीन के लिए तेजी से दौड़ रही थीं। इसी दौरान अचानक उनकी नाक में पहनी हुई नथ ढीली होकर सीधे उनके मुंह में चली गई। अचानक हुए इस हादसे से शहनाज असहज हो गईं और घबरा गईं। वहां मौजूद उनके सह-कलाकार सौरभ सचदेवा ने तुरंत स्थिति को संभाला और शहनाज की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने नथ बाहर निकालने की कोशिश में शहनाज की पीठ थपथपाई, ताकि सांस की नली में कोई रुकावट न आए। शहनाज ने कैप्शन में लिखा, "छोटी सी बिहाइंड द सीन स्टोरी। आपमें से कई ने मुझे नथनी वाला वीडियो शेयर करने के लिए कहा था।"