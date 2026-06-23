एक मिनट से Re NEET का पेपर छूटने पर पुलिसवाले के पैरों में गिरे छात्रा के पिता, अली गोनी बोले- बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है

इसी तरह जगतियाल जिले से भी एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक मां अपनी बेटी को परीक्षा में बैठाने की गुहार लगाते हुए सुरक्षा कर्मियों के सामने हाथ जोड़ती और उनसे रहम की अपील करती दिखाई दी। हालांकि तय नियमों के चलते छात्रा को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इन घटनाओं ने एक बार फिर छात्रों पर बढ़ते दबाव, परीक्षा व्यवस्था की सख्ती और अभिभावकों की बेबसी को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज कर दी है।