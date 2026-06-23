कीर्ति सुरेश ने दिया विजय थलपति के CM बनने पर बड़ा रिएक्शन, हीरो और जननायक के बीच बताया अंतर

Keerthy Suresh facebook message Vijay: तमिलनाडु के नए-नए मुख्यमंत्री और साउथ सिनेमाके सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) ने 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद 'थलपति' विजय का यह पहला जन्मदिन है, जिसे लेकर पूरे राज्य में उनके फैंस और राजनीतिक गलियारों में भारी उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर सुबह से ही देश भर के दिग्गज राजनेताओं और फिल्मी सितारों ने उन्हें बधाइयां दीं। इसी बीच, विजय के साथ 'भैरवा' और 'सरकार' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकीं मशहूर अभिनेत्री कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) ने फेसबुक पर एक बड़ा मैसेज दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।