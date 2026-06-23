23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

कीर्ति सुरेश ने दिया विजय थलपति के CM बनने पर बड़ा रिएक्शन, हीरो और जननायक के बीच बताया अंतर

Keerthy Suresh Post: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय को लेकर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि एक असली जननायक हमारे सामने है। साथ ही कीर्ति ने एक और खुलासा किया की हर साल वह एक अहम चीज का इंतजार करते थे जो एक परंपरा बन गया था, लेकिन अब उसे विजय ने तोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 23, 2026

Keerthy suresh big statement on tamil nadu new cm-thalapathy vijay political journey

कीर्ति सुरेश ने विजय थलपति को लेकर दिया बयान

Keerthy Suresh facebook message Vijay: तमिलनाडु के नए-नए मुख्यमंत्री और साउथ सिनेमाके सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) ने 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद 'थलपति' विजय का यह पहला जन्मदिन है, जिसे लेकर पूरे राज्य में उनके फैंस और राजनीतिक गलियारों में भारी उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर सुबह से ही देश भर के दिग्गज राजनेताओं और फिल्मी सितारों ने उन्हें बधाइयां दीं। इसी बीच, विजय के साथ 'भैरवा' और 'सरकार' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकीं मशहूर अभिनेत्री कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) ने फेसबुक पर एक बड़ा मैसेज दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।

कीर्ति सुरेश ने विजय थलपति पर दिया बयान

कीर्ति सुरेश ने मुख्यमंत्री विजय के साथ मुस्कुराते हुए एक अनदेखी तस्वीर शेयर की और लिखा, "पिछले कई सालों से आपके जन्मदिन का मतलब हमारे लिए किसी नई फिल्म का फर्स्ट लुक, टीजर, ट्रेलर या किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा का बेसब्री से इंतजार करना होता था। यह हम सभी के लिए एक खूबसूरत रिवाज जैसा बन गया था। लेकिन इस साल का जन्मदिन कुछ अलग सा और बेहद खास अहसास करा रहा है।"

कीर्ति ने आगे लिखा, "एक दशक से भी ज्यादा समय में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पर्दे पर दुनिया के सामने आपका कोई नया काल्पनिक किरदार नहीं आ रहा है, बल्कि हम असल जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण देख रहे हैं। आज आप खुद को एक नए रूप में पेश कर रहे हैं- किसी सिनेमाई नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे जननायक के रूप में जो जनता की सेवा और जिम्मेदारी के एक नए अध्याय में कदम रख चुका है। इस साल हम आपकी इसी नई और ऐतिहासिक यात्रा का जश्न मना रहे हैं।"

सिनेमा के सिंहासन से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर

विजय अब एनटी रामाराव, एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता जैसे दिग्गज अभिनेता से नेता बने लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। फरवरी 2024 में अपनी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (TVK) की शुरुआत करने वाले विजय ने हाल ही में संपन्न हुए 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विजय ने खुद दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों में भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की, जिसमें से बाद में उन्होंने पेरम्बूर सीट को अपने पास रखकर तिरुचिरापल्ली से इस्तीफा दे दिया।

वहीं दूसरी तरफ, उनकी आखिरी और सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' (Jan Nayakan) की रिलीज को लेकर भी खबरें आ रही हैं। सेंसर बोर्ड (CBFC) से मंजूरी में देरी के कारण जनवरी में रिलीज होने वाली यह फिल्म टल गई थी, जिसके बाद 9 अप्रैल को यह इंटरनेट पर लीक हो गई। पुलिस ने इस पायरेसी मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और फैंस अब अपने पसंदीदा 'थलपति' को आखिरी बार स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Jun 2026 08:07 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / कीर्ति सुरेश ने दिया विजय थलपति के CM बनने पर बड़ा रिएक्शन, हीरो और जननायक के बीच बताया अंतर

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सिल्वर स्क्रीन से लेकर ‘जननायक’ तक, थलापति विजय ने फिल्मी कहानी को ऐसे बनाया हकीकत

Thalapathy Vijay Birthday
टॉलीवुड

3 बार टली यश की ‘Toxic’, अब फाइनली लॉक हुई रिलीज डेट! यश ने किया बड़ा ऐलान

Toxic
टॉलीवुड

क्या सामंथा बनीं विजय सरकार की सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर? पोस्ट पर आए फैंस के कमेंट्स

Samantha Ruth Prabhu and CM Vijay
टॉलीवुड

पहले हिट कराओ, फिर कमाओ! तमिल फिल्ममेकर्स चाहते हैं स्टार्स अपनाएं नया सैलरी फॉर्मूला

Allu Arjun and Ranveer Singh
टॉलीवुड

एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर की बेटी ने दिया ट्रोल्स को करारा जवाब, बोलीं- ‘ट्रांस होना अपमान नहीं, वे सुंदर होते हैं’

Khushbu Sundar
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.