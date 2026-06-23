नवाजुद्दीन सिद्दिकी के साथ बोल्ड सीन करते हुए असहज महसूस कर रही थीं चित्रांगदा सिंह, सिमी चंदोक के बयान से फिर चर्चाओं में पुराना किस्सा

वहीं इसी इंटरव्यू के दौरान सिमी चंदोक ने कंगना रनौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिवॉल्वर रानी की शूटिंग के दौरान कंगना भी वीर दास को डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी किस करती रहीं। वीर दास के होंठों से खून तक निकल गया था। हालांकि साल 2023 में खुद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने ऐसे पूरे वाक्य से ही इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कभी भी कोई घटना नहीं हुई है पता नहीं ये बात कहां से फैल गई। वहीं वीर दास की ओर से कभी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की गई।