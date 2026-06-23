आलिया भट्ट को बताया ‘बैडलक’? रणबीर कपूर से पूछे गए सवाल पर गूंज पड़े ठहाके! वायरल हुआ वीडियो

बता दें, कॉमेडी एक्ट में रणबीर कपूर के परिवार की फिल्मी विरासत को भी मजाक का हिस्सा बनाया गया। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज स्टार्स का नाम लेते हुए कहा गया कि इतनी बड़ी विरासत के बाद भी रणबीर कपूर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। हालांकि पूरा अंदाज मजाकिया था और किसी भी कमेंट को गंभीर रूप से नहीं लिया गया। रणबीर कपूर लंबे समय से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में गिने जाते हैं। उन्होंने 'रॉकस्टार', 'बर्फी', 'ये जवानी है दीवानी', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी फिल्मों और प्राइवेट लाइफ को लेकर मीम्स और जोक्स बनते रहते हैं।