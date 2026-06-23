आलिया भट्ट को बताया ‘बैडलक’? रणबीर कपूर से पूछे गए सवाल पर गूंज पड़े ठहाके! वायरल हुआ वीडियो

Ranbir Kapoor (Instagram: makkaarmickey/IMDb)
Ranbir Kapoor Trolls Himself: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं बल्कि एक मजेदार कॉमेडी एक्ट है। हाल ही में एक शो में रणबीर कपूर को लेकर किए गए रोस्ट और मजाक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक फैन द्वारा बनाए गए दिलचस्प एक्ट में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे रणबीर खुद ही अपने बारे में सवाल पूछ रहे हों और अपने करियर, फिल्मों और प्राइवेट लाइफ पर बने मजाकों का सामना कर रहे हों।
कॉमेडी एक्ट में रणबीर कपूर की कई फिल्मों को निशाना बनाया गया, जिसमें 'जग्गा जासूस', 'रॉकेट सिंह', 'बेशरम' और 'संजू' जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में सवाल पूछे गए। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी हल्के-फुल्के तंज कसे गए। मजाक में कहा गया कि आलिया भट्ट ने पहले 'कलंक', फिर 'सड़क 2' और उसके बाद रणबीर कपूर को चुना, तो आखिर उनका "बैडलक" कब खत्म होगा। तो वहीं एक अन्य टिप्पणी में रणबीर और आलिया की वायरल तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है कि वो अपने करियर को भी ऊपर उठाएं।
बता दें, कॉमेडी एक्ट में रणबीर कपूर के परिवार की फिल्मी विरासत को भी मजाक का हिस्सा बनाया गया। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज स्टार्स का नाम लेते हुए कहा गया कि इतनी बड़ी विरासत के बाद भी रणबीर कपूर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। हालांकि पूरा अंदाज मजाकिया था और किसी भी कमेंट को गंभीर रूप से नहीं लिया गया। रणबीर कपूर लंबे समय से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में गिने जाते हैं। उन्होंने 'रॉकस्टार', 'बर्फी', 'ये जवानी है दीवानी', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी फिल्मों और प्राइवेट लाइफ को लेकर मीम्स और जोक्स बनते रहते हैं।
यही वजह है कि ये रोस्ट दर्शकों को और भी दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें रणबीर की लोकप्रियता, उनकी फिल्मों और उनके करियर के उतार-चढ़ाव को मजाक के जरिए पेश किया गया। सोशल मीडिया पर फैंस इस एक्ट को खूब शेयर कर रहे हैं और इसे हाल के सबसे मनोरंजक सेलिब्रिटी रोस्ट्स में से एक बताया जा रहा है। दरअसल, फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शक इसके मजेदार डायलॉग्स को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं।
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