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क्या BJP को सता रहा फूट का डर? राज्यसभा चुनाव से पहले होटल में शिफ्ट होने के बाद भाजपा विधायक बोले- 2 दिन बढ़िया खाना खाएंगे

यह कोई किडनैपिंग नहीं है' राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले रांची के होटल Radisson Blu पहुंचे NDA विधायक Satyendra Tiwari ने विपक्ष के सभी आरोपों पर बड़ा बयान देकर सनसनी मचा दी है।

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रांची

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Ankit Sai

Jun 16, 2026

BJP News

भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी (ANI Photo)

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले एक फाइव स्टार होटल में एनडीए (NDA) विधायकों को एक साथ ठहराए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच बीजेपी (BJP) विधायक सत्येंद्र तिवारी (Satyendra Tiwari) ने 'किडनैपिंग' और 'दबाव' जैसे आरोपों पर बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सब अपनी मर्जी से आए हैं और अगले 48 घंटे सब मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे।

सब अपनी मर्जी से आए है- सत्येंद्र तिवारी

झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। एनडीए (NDA) के सभी विधायकों को अचानक एक साथ रांची के मशहूर होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया गया है। विपक्ष इस कदम को 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' और 'विधायकों की किडनैपिंग' बताकर लगातार तंज कस रहा है। इसी बीच, होटल पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि सब मर्जी से आए हैं, किसी पर भी दबाव नहीं डाला जा रहा है।

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Updated on:

16 Jun 2026 06:49 pm

Published on:

16 Jun 2026 06:43 pm

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