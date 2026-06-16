क्या BJP को सता रहा फूट का डर? राज्यसभा चुनाव से पहले होटल में शिफ्ट होने के बाद भाजपा विधायक बोले- 2 दिन बढ़िया खाना खाएंगे

झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। एनडीए (NDA) के सभी विधायकों को अचानक एक साथ रांची के मशहूर होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया गया है। विपक्ष इस कदम को 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' और 'विधायकों की किडनैपिंग' बताकर लगातार तंज कस रहा है। इसी बीच, होटल पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि सब मर्जी से आए हैं, किसी पर भी दबाव नहीं डाला जा रहा है।