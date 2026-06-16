‘दो-तिहाई सांसद हैं तो विलय का अधिकार है’, TMC के 20 बागी सांसदों पर बोले महेश जेठमलानीन

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मौजूदा संकट की शुरुआत तब हुई जब तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जतानी शुरू की। 14 जून को बागी सांसदों के समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में अलग बैठने की मांग करते हुए पत्र सौंपा। सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने दावा किया कि टीएमसी से निर्वाचित 20 सांसद उनके साथ हैं और यह संख्या पार्टी के कुल लोकसभा सांसदों के दो-तिहाई से अधिक है। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी (NCPI) में विलय का फैसला किया है और आगे एनडीए को समर्थन देंगे।