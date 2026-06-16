NEET Re-test: वायु सेना तैयार, अन्नामलाई ने बोला हमला तो बीजेपी ने दी चीन की मिसाल, सीकर में परीक्षार्थी की खुदकुशी से बवाल

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने नीट री-टेस्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए है। अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'भारतीय वायुसेना के एयरलिफ्ट के साथ दो स्तरीय सीआरपीएफ+सीआईएसएफ एस्कॉर्ट। एआई निगरानी के साथ 4-लेयर सीसीटीवी। प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधी निगरानी के साथ बहु-स्तरीय निरीक्षण। लेकिन ये उच्च-स्तरीय, वर्गीकृत, सैन्य-ग्रेड सॉफ़्टवेयर खरीदने की व्यवस्था नहीं हैं। 21 जून 2026 को होने वाले NEET रीटेस्ट के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई हैं।' उन्होंने आगे लिखा, 'प्रत्येक छात्र अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और बेहतर निगरानी को लागू करके पेपर लीक को रोकने के सरकार के प्रयासों की सराहना करेगा। लेकिन प्रवेश से पहले जांच में वृद्धि, लंबी तलाशी, और कुल परीक्षा समय को 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट करने से उन पर परीक्षा का दबाव पहले से ही बढ़ जाएगा।'