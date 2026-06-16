रानीगंज कोर्ट के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस के सामने ही TMC युवा नेता पर बरसाए गए अंडे

बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के 60 सांसद ने बगावत कर दी। बीते दिनों 20 बागी सांसदों का NCPI में विलय हो गया। इसी बीच बागी टीएमसी सांसद रचना बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। रचना बनर्जी ने कहा कि मैं यहां (दूसरी पार्टी में विलय के लिए) कागजात पर हस्ताक्षर करने आई हूं। हम उनके खिलाफ कभी बगावत नहीं कर सकते और मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगी। हमें दीदी की वजह से वोट मिले, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं। दीदी चेहरा थीं, लेकिन मुझे वोट इसलिए मिले ताकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम कर सकूं।