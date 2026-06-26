Bhagwant Mann Video Controversy: कनाडा के होटल से पंजाब तक: कथित वीडियो में नया विदेशी कनेक्शन, अब तक क्या आया सामने

Bhagwant Mann Video Controversy: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले सीएम भगवंत मान के कथित वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष ने सीएम मान का इस्तीफा मांगा है। वहीं अब इस पर आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान का बचाव किया है। AAP ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री मान को बदनाम करने के लिए उनकी शक्ल वाला सिलिकॉन मास्क पहनकर कथित आपत्तिजनक वीडियो शूट किया गया था।