भगवंत मान के पुलिस कमिश्नर और एसपी ने पैसे देकर हासिल की गलत फोरेंसिक रिपोर्ट- बीजेपी ने वीडियो दिखा कर लगाया आरोप

सिरसा ने कहा, 'श्री अकाल तख्त साहिब के पांच सिंह साहिबों की ओर से कल से ही जारी निर्देश के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सिक्ख को भगवंत मान से संबंध नहीं रखना चाहिए और उन्हें सिक्ख पंथ का विरोधी और दोषी बताया गया है। इसके बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें भगवंत मान कथित तौर पर गुरु साहिबान के पवित्र स्वरूप पर शराब की कुछ बूंदें छिड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से दुनिया भर के सिक्खों में व्यापक आक्रोश और गहरा दुख है। कोई भी सिक्ख गुरु साहिबान के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता।