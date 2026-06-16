CM भगवंत मान पर बरसे कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, बोले- ‘अकाल तख्त को चुनौती देना अहंकार और घमंड को दिखाता है’

Akal Takht: कथित वायरल वीडियो मामले में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था 'अकाल तख्त' ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को 'गुरु दोखी' और 'खालसा पंथ विरोधी' करार दिया है। अब इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, 'हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब के 'जत्थेदार' ने एक खास वीडियो के आधार पर मेरे बारे में कुछ बयान दिए और कहा कि वह वीडियो AI-जनरेटेड या छेड़छाड़ किया हुआ नहीं है। जब मुझे अकाल तख्त साहिब बुलाया गया, तो मैंने साफ किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुझ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। फिर भी, मुझे हैरानी होती है कि इतने ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे लोग अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर झूठा प्रचार कर रहे हैं और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं।'