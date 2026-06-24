कोलकाता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका, विदेश जाने की तत्काल अनुमति नहीं

बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम कई मामलों में चर्चाओं में रहा है। विधानसभा में हस्ताक्षर विवाद से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने तक कई मामलों में उनका नाम जुड़ा है। वर्तमान में वह राज्य की आपराधिक जांच एजेंसी की निगरानी में भी हैं। एक मामले में उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है, लेकिन उस राहत की शर्तों के तहत उनकी विदेश यात्रा पर रोक है। अदालत की अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ सकते।