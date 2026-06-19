Jharkhand Rajya Sabha Election: तेजस्वी ने बिहार की हार का कांग्रेस से झारखंड में लिया बदला! कर दिया खेल

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड की दो राज्य सभा सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई थी। इसमें एक सीट पर झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और NDA समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद महागठबंधन में दरार के संकेत भी सामने आए है। अपने प्रत्याशी की हार के बाद कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और भाकपा माले पर निशाना साधा है।