‘जहां भरोसा होता है, वहीं धोखा होता है’, क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने RJD और CPI(ML) पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे पास 26 वोट थे और हमें 21 वोट मिले, 1 वोट इनवैलिड था। हमारे गठबंधन में 16 वोट हमारे थे, 4 जेएमएम के थे, 4 RJD के थे और 2 CPI(ML) के थे। ऐसा लगता है कि हमें शायद RJD और CPI(ML) के वोट नहीं मिले। धोखा हुआ है, और धोखा वहीं होता है जहां भरोसा होता है। हम सभी को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।