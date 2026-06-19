19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘जहां भरोसा होता है, वहीं धोखा होता है’, क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने RJD और CPI(ML) पर साधा निशाना

Parimal Nathwani Wins Rajya Sabha Seat: झारखंड राज्य सभा चुनाव में NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने क्रॉस वोटिंग के बीच जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद महागठबंधन में दरार के संकेत मिले हैं।

2 min read
Google source verification

रांची

image

Ashib Khan

Jun 19, 2026

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026

झारखंड में NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत की दर्ज (Photo-IANS)

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्य सभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बीच NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है। नाथवानी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हराकर राज्य सभा की एक सीट अपने नाम कर ली। वहीं दूसरी सीट पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम विजयी रहे।

कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद प्रदेश में महागठबंधन में दरार पैदा होने की अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस ने हार के बाद राजद और भाकपा माले पर निशाना साधा है। वहीं पार्टी प्रत्याशी की हार के बाद नेता राजेश ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जहां भरोसा होता है, वहीं धोखा होता है।

क्या बोले कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे पास 26 वोट थे और हमें 21 वोट मिले, 1 वोट इनवैलिड था। हमारे गठबंधन में 16 वोट हमारे थे, 4 जेएमएम के थे, 4 RJD के थे और 2 CPI(ML) के थे। ऐसा लगता है कि हमें शायद RJD और CPI(ML) के वोट नहीं मिले। धोखा हुआ है, और धोखा वहीं होता है जहां भरोसा होता है। हम सभी को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। 

कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 20 वोट

बता दें कि परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट प्राप्त हुए। दूसरी ओर, JMM उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। चुनाव के दौरान तीन वोट अमान्य घोषित किए गए, जिनमें दो भाजपा विधायकों और एक कांग्रेस विधायक का वोट शामिल था।

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में भाजपा नीत NDA के पास 24 विधायक हैं, जो राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक 28 प्रथम वरीयता मतों से चार कम थे। इसके बावजूद नाथवानी की जीत ने साफ संकेत दिया कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई।

चौथी बार राज्य सभा सांसद चुने गए नथवानी

इस जीत के साथ परिमल नाथवानी चौथी बार राज्य सभा सदस्य चुने गए हैं। इससे पहले वह वर्ष 2008 से 2020 तक झारखंड से लगातार दो बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था और अब एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा पहुंचे हैं।

जीत के बाद क्या बोले नथवानी

जीत के बाद परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जताते हुए कहा कि झारखंड उनकी "कर्मभूमि" है और इसी राज्य से उनकी संसदीय यात्रा वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेतृत्व, NDA और उन सभी विधायकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया।

नाथवानी ने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय से झारखंड उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और उन्हें एक बार फिर राज्यसभा में झारखंड की जनता की सेवा करने का अवसर मिलने पर गर्व है।

नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शिंदे के साथ आए उद्धव गुट के 6 सांसद तो NDA में घट जाएगा JDU का कद, जानें कैसे

ये भी पढ़ें
NDA Politics

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Jun 2026 08:32 am

Hindi News / National News / ‘जहां भरोसा होता है, वहीं धोखा होता है’, क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने RJD और CPI(ML) पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

V.D. Satheesan: केरल के सीएम वीडी सतीशन आज विधानसभा में बजट करेंगे पेश, जानें राज्य पर कितना है कर्ज

Kerala Chief Minister V.D. Satheesan
राष्ट्रीय

दुबई से हुई 1536 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Cyber ​​Fraud news
राष्ट्रीय

दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर फिर उठा विवाद, पुरी प्रशासन ने प्रतिमाओं को बदलने की उठाई मांग

Jagannath Temple
राष्ट्रीय

TMC Crisis: ममता बनर्जी गुट को कोर्ट से झटका, रीतब्रत बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष,बैंक अकाउंट फ्रीज करने की मांग

Mamata Banerjee news
राष्ट्रीय

AI Toilet: बुजुर्गों के लिए वरदान बना एआई टॉयलेट रोबोट, उपयोग के बाद खुद हो जाएगा साफ

AI Toilet in china
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.