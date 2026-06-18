झारखंड राज्य सभा चुनाव में हार के बाद INDIA गठबंधन में दरार, प्रणव झा की हार के बाद कांग्रेस का RJD-माले पर हमला

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने सहयोगी दलों राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और भाकपा माले पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी और माले के विधायकों ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से पार्टी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा।