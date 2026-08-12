Bihar Liquor Ban: 10 साल की शराबबंदी पर बड़ा सवाल, रिपोर्ट बोली- न अपराध रुका, न अवैध कारोबार

रिपोर्ट सामने आने के बाद पटना के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार की शराबबंदी नीति पर एक बार फिर विचार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे ने विपक्षी पार्टी आरजेडी को बीजेपी पर शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाने का आरोप लगाने का मौका दे दिया है। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों में भी इस नीति को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ नेता शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के कम से कम एक वरिष्ठ नेता ने इसकी समीक्षा की जरूरत बताई है।