TMC Crisis: ’20 सांसद, 60 विधायक और कई केस’, कैसे बढ़ी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

TMC Political Crisis 2026: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी और खुद को पार्टी से अलग कर लिया।