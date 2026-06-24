NEET लीक के गुनहगारों के लिए बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने बताया बिहार में कैसे लगी थी सिस्टम में सेंध

NEET Paper Leak Row: नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर जारी देशव्यापी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि परीक्षा व्यवस्था के स्तर पर कुछ कमियां और चूक जरूर रही थीं, जिन्हें समय रहते सुधार लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में कुछ लोगों ने परीक्षा के सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाने की कोशिश की थी।