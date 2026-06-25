एक्शन में सीबीआई, डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों में 16 राज्यों में 80 से ज़्यादा जगहों पर की छापेमारी

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। एडवांस्ड फोरेंसिक टूल्स और तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल करके साइबरक्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य हिस्सों की पहचान की गई, जो भारत और विदेश दोनों जगहों से चल रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी अपनी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को सही दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ अपलोड कर रहे थे। इनमें नकली कोर्ट ऑर्डर और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ों जैसे दिखने वाले कागज़ात शामिल थे। छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और बैंक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड समेत अन्य कई चीज़ों को जब्त कर लिया गया है और अभी इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है।