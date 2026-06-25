Mahesh Dixit: महेश दीक्षित बने नए आईबी चीफ, काउंटर टेररिज्म और कश्मीर ऑपरेशंस का लंबा अनुभव

महेश दीक्षित बने नए आईबी चीफ
Mahesh Dixit IPS: भारत सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तेलंगाना कैडर के अधिकारी महेश दीक्षित इससे पहले आईबी मुख्यालय में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे और पिछले कुछ समय से काउंटर टेररिज्म विंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में लंबे अनुभव के कारण उनकी नियुक्ति को सुरक्षा ढांचे के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
महेश दीक्षित बीते दो साल से दिल्ली स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो मुख्यालय में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। दिसंबर से उनके पास आईबी के काउंटर टेररिज्म विभाग की जिम्मेदारी थी। इससे पहले वह स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए आईबी की जम्मू-कश्मीर डिवीजन भी संभाल चुके हैं। श्रीनगर स्थित एसआईबी के प्रमुख के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी वह इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।
डॉ. महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए हुई थी। उनका आईपीएस नंबर 19931005 है। प्रशासनिक सेवा में उन्हें करीब 33 साल का अनुभव है। 5 सितंबर 1993 को उन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की थी। अपने करियर के दौरान वह नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं।
महेश दीक्षित का करियर खुफिया और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील मोर्चों से जुड़ा रहा है। जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान उन्होंने आईबी की क्षेत्रीय जिम्मेदारियां संभालीं। श्रीनगर में एसआईबी प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका अहम रही। बाद में दिल्ली मुख्यालय में उन्हें पहले जम्मू-कश्मीर डिवीजन और फिर काउंटर टेररिज्म विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
महेश दीक्षित को सेवा के दौरान कई बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं। वर्ष 2016 में उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। इससे पहले 2009 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला। वर्ष 2004 में उन्हें पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक भी दिया गया था।
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