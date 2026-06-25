Mahesh Dixit: महेश दीक्षित बने नए आईबी चीफ, काउंटर टेररिज्म और कश्मीर ऑपरेशंस का लंबा अनुभव

Mahesh Dixit IPS: भारत सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तेलंगाना कैडर के अधिकारी महेश दीक्षित इससे पहले आईबी मुख्यालय में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे और पिछले कुछ समय से काउंटर टेररिज्म विंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में लंबे अनुभव के कारण उनकी नियुक्ति को सुरक्षा ढांचे के लिहाज से अहम माना जा रहा है।