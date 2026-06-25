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बेसबॉल मैच के दौरान ही भूकंपों से कांपी धरती, वेनेज़ुएला में स्टेडियम छोड़कर भागे खिलाड़ी और दर्शक

Venezuela Earthquakes: वेनेज़ुएला में बैक-टू-बैक भूकंपों से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान देश की राजधानी काराकस में एक बेसबॉल मैच चल रहा था, लेकिन धरती के कांपते ही खिलाड़ी और दर्शक स्टेडियम छोड़कर भाग निकले।
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भारत

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Tanay Mishra

Jun 25, 2026

Earthquakes during baseball match in Venezuela

बेसबॉल मैच के दौरान ही भूकंपों से कांपी धरती (Photo - @Breaking911 on social media)

वेनेज़ुएला (Venezuela) में आज बैक-टू-बैक 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों (Earthquakes) की वजह से तबाही मच गई है। 38 सेकंड्स के अंतराल में आए दो भूकंपों की वजह से वेनेज़ुएला में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कई घर-इमारतें तबाह हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से 1,00,000 तक पहुंचने की आशंका है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

बेसबॉल मैच के दौरान ही भूकंपों से कांपी धरती

जिस समय भूकंपों से धरती कांपी, उस समय वेनेज़ुएला की राजधानी काराकस (Caracas) में एक बेसबॉल मैच चल रहा था। अचानक आए भूकंपों की वजह से पूरा स्टेडियम हिल गया और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दर्शक भी घबरा गए। भूकंपों के झटके से डरकर खिलाड़ी और दर्शक स्टेडियम छोड़कर भाग निकले।

भूकंपों के बाद आए 20 आफ्टरशॉक्स, देश में इमरजेंसी घोषित

वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodriguez) ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों के बाद करीब 20 आफ्टरशॉक्स भी आए। देश में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं, जिसे देखते हुए रोड्रिगेज़ ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। वेनेज़ुएला में स्कूल-कॉलेज फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेलवे सेवाओं को रोक दिया गया है। रोड्रिगेज़ ने लोगों से घरों के बाहर रहने और एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने की अपील की है। नुकसान की वजह से काराकस एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। देश में कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है।

कब और कहाँ आए भूकंप?

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) के अनुसार वेनेज़ुएला में 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर सैन फेलिप (San Felipe) शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 रही। इसकी गहराई 21.9 किलोमीटर रही। 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर युमारे (Yumare) कस्बे से 23 किलोमीटर साउथईस्ट में आया। इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही।

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Updated on:

25 Jun 2026 09:52 am

Published on:

25 Jun 2026 09:45 am

Hindi News / World / बेसबॉल मैच के दौरान ही भूकंपों से कांपी धरती, वेनेज़ुएला में स्टेडियम छोड़कर भागे खिलाड़ी और दर्शक

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