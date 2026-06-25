बेसबॉल मैच के दौरान ही भूकंपों से कांपी धरती, वेनेज़ुएला में स्टेडियम छोड़कर भागे खिलाड़ी और दर्शक

वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodriguez) ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों के बाद करीब 20 आफ्टरशॉक्स भी आए। देश में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं, जिसे देखते हुए रोड्रिगेज़ ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। वेनेज़ुएला में स्कूल-कॉलेज फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेलवे सेवाओं को रोक दिया गया है। रोड्रिगेज़ ने लोगों से घरों के बाहर रहने और एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने की अपील की है। नुकसान की वजह से काराकस एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। देश में कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है।