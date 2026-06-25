34-42 अरब डॉलर खर्च, ईरान युद्ध में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान, ट्रंप के लिए सिरदर्द बनी नई बिल की फंडिंग

संघर्ष के दौरान अमेरिकी सेना को उपकरणों के नुकसान का भी बड़ा सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि 42 विमान और ड्रोन नष्ट और क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी लागत 1.8 अरब डॉलर से 3.5 अरब डॉलर के बीच आंकी गई है। इसके अलावा ईरानी हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, बैरकों, हैंगर और गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा। इन ठिकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर 4 अरब डॉलर से 9.4 अरब डॉलर तक खर्च आने का अनुमान है। लंबे समय तक सैनिकों की तैनाती और जोखिम भत्ते के कारण अतिरिक्त 750 मिलियन डॉलर खर्च हुए, जबकि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से 1.4 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।