डोनाल्ड ट्रंप भड़के, सैन्य कार्रवाई की शक्तियाँ सीमित होने पर सीनेटरों को लगाई लताड़

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ईरान लगभग हारने की कगार पर है और घुटने टेकने को तैयार है। ईरान हमें सबकुछ देने के लिए तैयार हैं। दशकों में पहली बार लोग अमेरिका और उसके राष्ट्रपति, यानी मेरा बहुत सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट 'वॉर पावर्स एक्ट' पर ऐसे समय में बेकार वोट करवाती है, जिससे दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले देश को यह संदेश जाता है कि अमेरिका को मेरा उनके साथ किया जा रहा बर्ताव पसंद नहीं है और मुझे यह रोकना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद ही की है। चार रिपब्लिकन 'लूज़र्स' ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया और ईरान ने हमसे पूछा कि इस सबका क्या मतलब है? इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे किसी न किसी तरह पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं।"