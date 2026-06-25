वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्रंप ने मदद का बढ़ाया हाथ

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही (IANS)
Venezuela 7.2 Magnitude Earthquake: वेनेजुएला के उत्तरी तट पर बुधवार शाम को दो भूकंपों ने तबाही मचा दी। 7.2 और 7.5 तीव्रता के ये भूकंप मात्र 38-45 सेकंड के अंतराल पर आए, जिससे कराकास समेत कई इलाकों में इमारतें ढह गईं, बिजली और गैस आपूर्ति बाधित हुई तथा हवाई अड्डा बंद करना पड़ा। USGS के अनुमान के मुताबिक मौतों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक हो सकती है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने सात राज्यों में राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा की है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन पुरानी इमारतों और बुनियादी ढांचे की कमजोरी के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (ट्विटर) पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा 'वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ है। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं। भारत सभी संभव सहायता देने को तैयार है।' PM मोदी ने मृतकों के प्रति शोक और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वेनेजुएला के लोगों पर आए ये दो बड़े भूकंप बेहद भयावह हैं। शुरुआती रिपोर्टें चिंताजनक हैं। अमेरिका हर संभव मदद के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। मैंने सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों को तत्काल तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हम अपने नए और महान मित्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमों, चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है।
वेनेजुएला में भूकंप से मची भारी तबाही के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने एकजुटता व्यक्त की और तुरंत मानवीय सहायता भेजने का आदेश दिया।
अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ और अन्य अधिकारियों ने X पर 'We stand with the Venezuelan people' लिखकर मदद का भरोसा दिलाया। दुनिया भर से सहायता और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। वेनेजुएला की सरकार ने लोगों से शांत रहने और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है।
वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में ऊंची इमारतें ढहकर मलबे में तब्दील होती नजर आ रही हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते दिखाई दे रहे हैं। भूकंप के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।
एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां धुएं का एक बड़ा गुबार भी नजर आ रहा है, जिसने कुछ ही देर में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
वेनेजुएला के एक वीडियो में भूकंप के बाद पूरा इलाका मलबे में तब्दील दिखाई दे रहा है। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं।
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