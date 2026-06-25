वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्रंप ने मदद का बढ़ाया हाथ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वेनेजुएला के लोगों पर आए ये दो बड़े भूकंप बेहद भयावह हैं। शुरुआती रिपोर्टें चिंताजनक हैं। अमेरिका हर संभव मदद के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। मैंने सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों को तत्काल तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हम अपने नए और महान मित्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमों, चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है।