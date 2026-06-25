‘अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग किसी देश की जागीर नहीं’, बहरीन में ईरान को अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक

Marco Rubio on Strait of Hormuz: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बहरीन में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) की बैठक के दौरान कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी भी देश को टोल या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर दुनिया के दूसरे समुद्री रास्तों पर भी पड़ेगा और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अराजकता फैल सकती है।