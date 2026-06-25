फ्लैट में 300 अजगरों को बंद करके चुपचाप चलाया ब्रींडिग का काला धंधा, बिजली के बिल ने खोला राज

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एक स्थानीय बुजुर्ग निवासी को पहाड़ी इलाके के पास एक बड़ा विदेशी सांप दिखाई दिया। चूंकि पाइथन उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और चीन में संरक्षित प्रजाति माने जाते हैं, इसलिए पुलिस ने तुरंत अवैध ब्रीडिंग नेटवर्क की आशंका जताई। एक रेप्टाइल विशेषज्ञ ने अधिकारियों को बताया कि पाइथन को जीवित रखने के लिए लगातार गर्म और नम वातावरण चाहिए होता है। इसके लिए एयर हीटिंग और ह्यूमिडिटी सिस्टम लगातार चलते हैं, जिससे बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है। इसी आधार पर पुलिस ने इलाके के बिजली बिलों की जांच शुरू की और गुओ नामक व्यक्ति तक पहुंच गई।