मसूद पेज़ेशकियान ने ईरान को बताया शक्तिशाली और सम्मानित देश, सेना को दिया दुश्मन को सबक सिखाने का क्रेडिट

इससे पहले मंगलवार को पेज़ेशकियान एक दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर रहे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने अपने देश के मिसाइल प्रोग्राम को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध में मिसाइलों ने अहम भूमिका निभाई। ईरानी राष्ट्रपति के अनुसार उनकी मिसाइलें सेल्फ-डिफेंस के लिए हैं, और अगर उनके पास ये नहीं होती तो इज़रायल और अमेरिका ईरान को वैसे ही तबाह कर देते जैसे गाजा को तबाह किया गया था। पेज़ेशकियान का मानना है कि अगर ईरान के पास मिसाइलें नहीं होती, तो दुश्मन उनके देश बुज़ुर्गों या युवाओं, किसी पर कोई रहम नहीं दिखाते और सभी को मौत के घाट उतार देते। पेज़ेशकियान ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी हालत में अपनी डिफेंसिव क्षमता पर किसी से भी बातचीत नहीं करेगा और न ही अपनी मिसाइलों का त्याग करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को भी ईरान के पास कुछ मिसाइलें होने से कोई परेशानी नहीं है।