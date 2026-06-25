‘अमेरिकी फसल नहीं खरीदेंगे, हमारा पैसा लौटाओ’, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप-जेडी वेंस के दावे को कर दिया खारिज

साथ ही ईरान संसद के स्पीकर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दशकों का अविश्वास ही असली फसल है, हम तो बस वही फसल काट रहे हैं जो आपने ही बोई थी। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक, भरपूर और यहीं की उपज है।