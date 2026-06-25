25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वेनेजुएला में 59 साल पहले भी आया था जोरदार भूकंप, 35 सेकंड में गईं थीं 200 जानें, नए झटके ने याद दिलाई पुरानी बात

venezuela earthquake: 29 जुलाई 1967 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास भूकंप से हिल गया था। 6.3 तीव्रता के इस भूकंप में 200 तक लोग मारे गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jun 25, 2026

Venezuela Earthquake

वेनेजुएला में भूकंप का असर। (फोटो- IANS)

वेनेजुएला में भूकंप के दो जबरदस्त झटकों ने बुधवार को भारी तबाही मचाई है। इससे कई इमारतें ढह गईं हैं, जिसमें दबकर अब तक 164 लोगों की जान चली गई है।

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में बुधवार सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का झटका महसूस किया गया।

700 लोगों के घायल होने की सूचना

काराकस में इमारतों के गिरने के बाद 700 लोग घायल हुए हैं। जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, यह सैंकड़ों तक जा सकती है। वहीं, घायलों की संख्या 10 हजार तक पहुंच सकती है।

1967 में आया था जोरदार भूकंप

बता दे कि इससे पहले काराकस में जोरदार भूकंप साल 1967 में आया था। तब इमारतों के गिरने से 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बताया जाता है कि काराकास में 29 जुलाई, 1967 को लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी।

सिर्फ 35 सेकंड में शहर की कई ऊंची इमारतें धड़ाम से गिर गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। ये भूकंप वेनेजुएला के इतिहास में एक बड़ा सदमा माना जाता है। आज जब वेनेजुएला में नया भूकंप आया है तो लोग 1967 की उस रात को याद कर रहे हैं।

कितने लोग मारे गए?

अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन से जुड़ी संस्था के अनुसार उस भूकंप में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 225 से 300 तक बताया गया है।

इसमें करीब 1500 लोग घायल हुए। ज्यादातर मौतें आधुनिक ऊंची इमारतों के गिरने से हुईं। अल्तामिरा और लॉस पालोस ग्रांदेस जैसे इलाकों में तबाही सबसे ज्यादा थी।

अचानक सब कुछ हिलने लगा

यह भूकंप शाम 8 बजे आया था, तब लोग घरों में खाना खा रहे थे या टीवी देख रहे थे। अचानक सब कुछ हिलने लगा। लोग चीखते-चिल्लाते बाहर भागे। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम दिन-रात काम करती रही।

इसमें संपत्ति का नुकसान करीब 5 से 14 करोड़ डॉलर का हुआ। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। सरकार को नई इमारतों के लिए सख्त नियम बनाने पड़े।

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्रंप ने मदद का बढ़ाया हाथ

ये भी पढ़ें
Venezuela Earthquake

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jun 2026 04:04 pm

Published on:

25 Jun 2026 03:29 pm

Hindi News / World / वेनेजुएला में 59 साल पहले भी आया था जोरदार भूकंप, 35 सेकंड में गईं थीं 200 जानें, नए झटके ने याद दिलाई पुरानी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या OPEC छोड़ देगा इराक? बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच बगदाद से मिले बड़े संकेत

Iraq signals possible OPEC exit over oil quota dispute
विदेश

फ्लैट में 300 अजगरों को बंद करके चुपचाप चलाया ब्रींडिग का काला धंधा, बिजली के बिल ने खोला राज

illegal python breeding in china
विदेश

‘अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग किसी देश की जागीर नहीं’, बहरीन में ईरान को अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक

Marco Rubio
विदेश

मसूद पेज़ेशकियान ने ईरान को बताया शक्तिशाली और सम्मानित देश, सेना को दिया दुश्मन को सबक सिखाने का क्रेडिट

Masoud Pezeshkian
विदेश

वेनेजुएला भूकंप के पीछे की वजह सामने! USGS की रिपोर्ट ने खोले राज

Venezuela Earthquake
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.