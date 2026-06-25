वेनेजुएला में 59 साल पहले भी आया था जोरदार भूकंप, 35 सेकंड में गईं थीं 200 जानें, नए झटके ने याद दिलाई पुरानी बात

काराकस में इमारतों के गिरने के बाद 700 लोग घायल हुए हैं। जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, यह सैंकड़ों तक जा सकती है। वहीं, घायलों की संख्या 10 हजार तक पहुंच सकती है।