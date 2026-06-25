क्या OPEC छोड़ देगा इराक? बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच बगदाद से मिले बड़े संकेत

Iraq oil production: पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों का असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई देशों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। इन देशों में इराक भी शामिल है। ऐसे में युद्ध की वजह से कमजोर हुई अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इराक OPEC में अपने उत्पादन कोटे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी चाहता है। इसके लिए वह सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहा है। यहां तक कि उसने संगठन छोड़ने की संभावना पर भी मंथन किया है। इराकी तेल नीति से जुड़े सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है।