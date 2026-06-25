बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से टूरिस्ट वीजा सेवा बहाल, भारत ने दो साल बाद हटाई पाबंदी

दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और बाद में रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर उन्होंने प्रणय कुमार वर्मा की जगह ली हैं। प्रणय कुमार वर्मा अब बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहां आपको बता दें कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में नियुक्त नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्रदान किया है।