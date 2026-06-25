25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से टूरिस्ट वीजा सेवा बहाल, भारत ने दो साल बाद हटाई पाबंदी

India Bangladesh Tourist Visa: भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा दो साल बाद फिर शुरू करने का ऐलान किया है। 28 जून से ढाका समेत पांच केंद्रों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 25, 2026

India resumes Bangladesh tourist visas

भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान। (Photo - X/@ihcdhaka)

India tourist Visa for Bangladesh Citizens: भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर लगी पाबंदी हटा ली है। इस संबंध में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को घोषणा की। उन्होंने कहा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा 28 जून से पांच वीजा केंद्रों से फिर से शुरू किए जाएंगे, जिनमें ढाका भी शामिल है।

उन्होंने बांग्लादेश के ढाका स्थित जमुना फ्यूचर पार्क स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम पर्यटक वीजा के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर रहे हैं, जिन्हें रविवार, 28 जून 2026 से जमा किया जा सकता है। हम मानवीय आधार पर आवश्यक चिकित्सा वीजा और अन्य आपातकालीन वीजा की सुविधा भी जारी रखेंगे।'

पांच सेंटर्स से जारी होंगे टूरिस्ट वीजा

दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि बांग्लादेश के पांच सेंटर्स ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना से टूरिस्ट वीजा जारी किए जाएंगे। इनका भविष्य में विस्तार भी किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह संप्रभु देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत करेगा।

अभी रोज 1500 से अधिक वीजा जारी

आपको बता दें कि टूरिस्ट वीजा को छोड़कर भारत प्रतिदिन सभी श्रेणियों में 1500 से अधिक वीजा जारी कर रहा है। चिकित्सा और अन्य आपातकालीन वीजा प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेस किए जा रहे हैं। आपात जरूरत वाले लोगों की सहायता के लिए भी आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई थी। आपात जरूरत वाले लोगों की सहायता के लिए भी आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई थी।

कौन है दिनेश त्रिवेदी?

दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और बाद में रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर उन्होंने प्रणय कुमार वर्मा की जगह ली हैं। प्रणय कुमार वर्मा अब बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहां आपको बता दें कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में नियुक्त नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्रदान किया है।

पत्नी से विवादों के बाद हुआ अलग, फेमस एक्ट्रेस के अपार्टमेंट में मिला बेंगलुरु के बिजनेसमैन का शव

ये भी पढ़ें
Kannada actress Krishi Thapanda and businessman Vaishak

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 04:53 pm

Hindi News / World / बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से टूरिस्ट वीजा सेवा बहाल, भारत ने दो साल बाद हटाई पाबंदी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या ईरान को ज्यादा रियायतें दे रहा है अमेरिका? खाड़ी देशों की चिंता पर मार्को रुबियो ने दिया भरोसा

Marco Rubio reassures Gulf allies on Iran deal.
विदेश

वेनेजुएला में भूकंप से अब तक 164 मौतें, 59 साल पहले भी जोरदार झटकों से 35 सेकंड में गईं थीं 200 जानें

Venezuela Earthquake
विदेश

क्या OPEC छोड़ देगा इराक? बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच बगदाद से मिले बड़े संकेत

Iraq signals possible OPEC exit over oil quota dispute
विदेश

फ्लैट में 300 अजगरों को बंद करके चुपचाप चलाया ब्रींडिग का काला धंधा, बिजली के बिल ने खोला राज

illegal python breeding in china
विदेश

‘अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग किसी देश की जागीर नहीं’, बहरीन में ईरान को अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक

Marco Rubio
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.