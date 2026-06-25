पत्नी से विवादों के बाद हुआ अलग, फेमस एक्ट्रेस के अपार्टमेंट में मिला बेंगलुरु के बिजनेसमैन का शव

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार रात करीब 8:30 बजे आरआर नगर स्थित एलिगेंट्स अपार्टमेंट में हुई है। सूचना मिलने के बाद आरआर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का निरीक्षण कर फोरेंसिक सबूत जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक उस समय थापांडा घर पर मौजूद नहीं थी और वैषाक उनके अपार्टमेंट में अकेला था। अधिकारियों ने बताया कि मौके से कोई संदिग्ध वस्तु या सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस अब मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौत से पहले वैषाक किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा का माहौल बना हुआ है।