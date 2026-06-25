‘सोनम को देखकर आई सिया में हिम्मत, छिन रहे हमारे बेटे’, केतन हत्याकांड पर छलका राजा रघुवंशी की मां का दर्द

बता दें कि, महाराष्ट्र के पुणे में 26 साल के रियल एस्टेट बिजनसमैन केतन अग्रवाल की उसकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल (Siya Goel) ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी (Chetan Chaudhary) के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। यह मामला में राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) की तरह देश में चर्चा का विषय बन चुका है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह यहां भी केतन को घूमने के बहाने से लोहगड़ किले के पास से उसे धक्का दे दिया गया जिससे उसकी जान चली गई। राजा की मां ने मामले पर बात करते हुए कहा कि 'लड़कियों को ऐसा कदम उठाने की हिम्मत आखिर कहा से आ रही है।'