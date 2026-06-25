25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘सोनम को देखकर आई सिया में हिम्मत, छिन रहे हमारे बेटे’, केतन हत्याकांड पर छलका राजा रघुवंशी की मां का दर्द

Raja Raghuvanshi Murder Case- केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में बात कर छलका राजा रघुवंशी की मां का दर्द। कहा- हमारे बेटे छीने जा रहे।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Jun 25, 2026

Raja Raghuvanshi Uma said Siya goel gained courage seeing Sonam Ketan Agarwal murder case

Ketan Agarwal murder case- केतन अग्रवाल हत्याकांड पर छलका राजा रघुवंशी की मां का दर्द (फोटो सोर्स- Patrika)

Ketan Agarwal murder case- पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले देख कर इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का दर्द छलक पड़ा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) जमानत बाहर है। इसपर राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि 'सोनम को बाहर सिया जैसी लड़कियों में हिम्मत आती है।' राजा की मां ने भारी मन से कहा कि 'क्या गलती है कि हमारे बेटे छीने जा रहे है।'

बता दें कि, महाराष्ट्र के पुणे में 26 साल के रियल एस्टेट बिजनसमैन केतन अग्रवाल की उसकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल (Siya Goel) ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी (Chetan Chaudhary) के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। यह मामला में राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) की तरह देश में चर्चा का विषय बन चुका है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह यहां भी केतन को घूमने के बहाने से लोहगड़ किले के पास से उसे धक्का दे दिया गया जिससे उसकी जान चली गई। राजा की मां ने मामले पर बात करते हुए कहा कि 'लड़कियों को ऐसा कदम उठाने की हिम्मत आखिर कहा से आ रही है।'

राजा रघुवंशी की मां का छलका दर्द

इंदौर में मीडिया से बात करते हुए मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि मुस्कान (नीला ड्रम केस) और सोनम ने इतना गलत कदम उठाया हैं कि इन्हें देखकर और लड़कियों में ऐसा करने की हिम्मत आ रही है। सोनम को जमानत पर बाहर देखकर भी ऐसी लड़कियों में हिम्मत आ रही है। ये सोचती है कि हमारे पीछे कोई खड़ा ही है छुड़ाने या बचाने के लिए। जैसे अभी सोनम को बाहर देखकर सिया को भी लगा कि वो भी थोड़े दिन बाद बाहर घूम पाएगी।'

उमा रघुवंशी ने कहा कि लड़कियों को अपने घर में मां-बाप से बात करनी चाहिए कि जो उन्हें पसंद हो उन्ही से वे उनकी शादी कराएं। लड़कियों को भी मां-बाप के सामने अपनी बात रखना चाहिए। आप अपनी नाक ऊंची रखने के लिए किसी के बच्चे की जान मत लो।

'घर में कुछ बता नहीं पा रही, बाहर लड़के मार रही'- राजा की मां

उमा रघुवंशी ने कहा कि 'घर में तो लड़कियां कुछ बता नहीं पा रही है और बाहर लड़कों को मार रही है। हार साल ऐसे मामले सामने आ रहे है। राजा के पहले भी मुस्कान (नीला ड्रम केस) का मामला सामने आया था, इसके बाद धार से भी ऐसा एक केस सामने आया था और अब यह सामने आया है। अगर इन सब मामलों में आरोपी महिलाओं को कड़ी सजा दी गई होती तो किसी भी लड़की की कभी ऐसी हिम्मत नहीं होती।'

ऐसे केस देखकर पुराने हरे हो जाते है पुराने जख्म

राजा की मां ने दुखी होकर भारी आवाज में कहा कि 'जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो मेरे पुराने जख्म ताजा हो जाते है। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे वापस राजा की सभी बातें याद आने लगती है। अपना बेटा खोने वाली मां का दर्द मैं समझ सकती हूं। हमसे हमारे बेटे छीने जा रहे है। नहीं करना तुम्हारी लड़कियों को शादी तो अपने मां-बाप को सजा दो दूसरों के बेटों को क्यों मार रहे हों? हमें क्यों तकलीफ दे रहे हों?'

उज्जैन में मौत का खेल! मुहर्रम जुलूस में कार को क्रेन से लटकाकर किया धमाका, 4 पर FIR

ये भी पढ़ें
Ujjain Muharram Procession Car Blast FIR lodged against four people

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 10:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘सोनम को देखकर आई सिया में हिम्मत, छिन रहे हमारे बेटे’, केतन हत्याकांड पर छलका राजा रघुवंशी की मां का दर्द

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Fake Liquor Factory: इंदौर में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री, तीन मंजिला मकान में लगा रखी थीं मशीनें

indore
इंदौर

‘कोई पीछा कर रहा, वह मुझे मार डालेगा…’, इंदौर में डिप्रेशन के शिकार युवक ने लगाई फांसी, मौत

Indore Depressed youth hangs himself
इंदौर

‘हिंदू’ बताकर महिला से की शादी, आधार कार्ड देखा तो खुली पोल-पट्टी, इंदौर में हुआ फैसला

Indore High Court decision: भरण-पोषण से वंचित नहीं होगी महिला (Photo Source - Patrika)
इंदौर

क्या नये टैक्स सिस्टम में दो बार भरना होगा ITR? जानें आयकर विभाग का जवाब, ‘कर सेतू’ से भ्रम दूर

income tax returns
इंदौर

सांवेर में 220 केवी पावर ग्रिड में भीषण आग, कई धमाकों में करोड़ों के ट्रांसफार्मर खाक

Massive Fire
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.