Indore Liver transplant: करोड़ों खर्च, दिल्ली-मुंबई तक दर-दर भटके, 1 कॉल ने पापा को दी ‘दूसरी जिंदगी’

वीरेंद्र जैन के बेटे प्रतीक ने बताया कि पिता का लिवर खराब होने के बाद डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। कई अस्पतालों में इलाज भी कराया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसी दौरान परिवार ने लिवर डोनेशन के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया और डोनर का इंतजार करने लगे। अस्पताल से फोन आया कि लिवर उपलब्ध हुआ है और उनके पिता का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई। चर्चा में बताया कि पिता को जब नई जिंदगी मिली तो अंगदान का महत्व समझ में आया। हमने भी तय किया है कि अंगदान किया जाएगा ताकि मौत से संघर्ष करने वाले को नई जिंदगी मिल सके।