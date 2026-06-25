मानसून अलर्ट: रतलाम जिले में कहां कितना बरसा पानी

मात्र 44 मिमी वर्षा जिले में

जिले में आलोट को छोडकऱ अन्य सभी विकासखंड पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश के आंकड़ों में पिछड़ रहे हैं। गुरुवार सुबह 8 बजे तक आलोट में 23 मिमी और जावरा में 16 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जिले की औसत वर्षा अब तक 44.2 मिमी रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 168.8 मिमी वर्षा हो चुकी थी। किसानों को अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है, क्योंकि किसी भी विकासखंड में चार इंच वर्षा दर्ज नहीं हुई है।