विधायक से डरा प्रशासन, रतलाम में शहर के चारों ओर की तगड़ी नाकाबंदी

Kamleshwar Dodiyar - एमपी के रतलाम में बुधवार को तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार Kamleshwar Dodiyar द्वारा अपने साथियों के साथ कलेक्टोरेट आने के पहले पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। विधायक पर लगे गंभीर आरोपों के कारण जिले की राजनीति गरमा गई है। रतलाम के शिवगढ, बाजना और सैलाना के डंपर तथा ट्रैक्टर मालिकों ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर पद के दुरुपयोग और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम तरुण जैन को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की थी। इधर दूसरी तरफ विधायक डोडियार का कहना है कि डंपर चालक अवैध खनन कर रहे है। इन पर कार्रवाई जरुरी है। जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वे स्वयं जाकर पकड़ रहे है, इसलिए ही हड़कंप है। अपनी भारत आदिवासी पार्टी के तत्वावधान में विधायक , जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं।