Ratlam Breaking : रतलाम में पुष्पा के गले से चेन लूटना भारी पड़ा राजस्थान की महिलाओं को, सभी गिरफ्तार

300 से अ​धिक सीसीटीवी की जांच

गठित पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में 300 से अ​धिक सीसीटीवी की जांच की। इसके बाद कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्तरों पर तलाशी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर (राजस्थान) की झपट्टा मार महिला गैंग की कुल 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार सभी आरोपी महिलाएं ग्राम रुदीकरण, थाना चिकसाना, तहसील एवं जिला भरतपुर, राजस्थान की निवासी हैं। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियों की भूमिका एवं आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित तथ्यों के सामने आने पर प्रकरण में धारा 61(2) बीएनएस का इजाफा किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से झपट्टा मार की अन्य घटनाओं, उनके आपराधिक नेटवर्क तथा रतलाम सहित अन्य जिलों में की गई वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है।